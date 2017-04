సొంతగడ్డపై సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అదరగొడుతుంది. బుధవారం ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 15 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Sunrisers Hyderabad are quite into party mode nowadays, with Yuvraj Singh almost always leading the action. This time around, it was New Zealander Kane Williamson's turn to be on the receiving end as he was smeared with chocolate cake after his match-winning knock against Delhi Daredevils in Hyderabad on Wednesday.