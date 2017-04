చివరి నిమిషంలో మ్యాచ్‌ను మనవైపు ఎలా తిప్పుకోవాలో ధోనీ నుంచే నేర్చుకున్నానని గుజరాత్ లయన్స్ కెప్టెన్ సురేశ్ రైనా అన్నాడు.

#IPL - Man of the Moment @TheGujaratLions ' skipper @ImRaina poses for #IPLselfie . Get yours at https://t.co/23nrul5q9r pic.twitter.com/A2UXbAuWgX

English summary

Gujarat Lions (GL) captain Suresh Raina steered his side to victory over Kolkata Knight Riders (KKR) in IPL 2017 last night (April 21) and said he had learnt the art of setting examples as a leader, from Mahendra Singh Dhoni.