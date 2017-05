ప్లే ఆఫ్ జట్లు ఇవే: వేదిక, షెడ్యూల్ ఇదే

ఉత్కంఠగా సాగిన ఐపీఎల్‌లో ప్లేఆఫ్ రేసుకు చేరిన మూడు జట్లు తేలిపోయాయి. ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరే నాలుగో జట్టు ఏదనేది చివరి రోజు (ఆదివారం) తేలనుంది.

English summary

Mumbai Indians (MI) will have home advantage in the Indian Premier League (IPL) 2017 play-offs after emerging as number one in the 8-team standings.