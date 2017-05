ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్ ప్లేఆఫ్ దశకు చేరువవుతోంది. ఈ సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్ బెర్తుని ఖరారు చేసుకోగా మిగతా జట్లు ఇంకా మ్యాచ్‌లను ఆడుతున్నాయి.

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 has reached the business end of the tournament. Barring 1 team, all others have a chance to qualify for the play-offs.