ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఇప్పటికే 50 మ్యాచ్‌లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సీజన్‌లో మొట్టమొదట ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించిన జట్టుగా ముంబై ఇండియన్స్ నిలవగా మిగతా మూడు ఏంటన్నది ఇంకా ఖరారు కాలేదు.

The Indian Premier League is nearing its end as 50 games have already been completed. Except Mumbai Indians it's still not confirmed which other three teams will make it to the play-offs as 4 teams are still into the contention for top four.