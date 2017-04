ఇండోర్ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ విశ్వరూపం ప్రదర్శించింది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో పరాజయంపాలై ఒత్తిడిలో ఉన్న పంజాబ్ ఆటగాళ్లు ఉగ్రరూపం దాల్చారు.

Hashim Amla scored a magnificent century and Glenn Maxwell struck a quickfire 40 to guide Kings XI Punjab (KXIP) to a massive score of 198 at the end of 20 overs.