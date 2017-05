‘బామ్మ’ ప్రార్థించడం వల్లే ముంబై గెలిచిందా!: ఇంతకీ ఆమె ఎవరు?

హైదరాబాద్ వేదికగా రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ చివరి బంతి వరకూ ఉత్కంఠగా సాగింది. విజయం రెండు జట్లను దోబూచులాడింది.

Now I am really confused...Who was the reason behind the success of @mipaltan ? The team or the Aunty 😂🙈😂 #IPLfinal #MIvRPS #mumbaiindians pic.twitter.com/RaxH2Emqqx

English summary

Mumbai Indians’ tough and dramatic win against Rising Pune Supergiant in the final match of the 10th IPL season got many to sit up and talk. Though this is the team’s third consecutive win of the IPL championship, the match had almost everyone sitting on the edge of their seats and watching the dramatic turn in events unfold with bated breath.