రాజ్‌కోట్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ లయన్స్ ఆటగాడు బ్రెండన్ మెక్ కల్లమ్ అద్భుతమైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు. గుజరాత్ స్సిన్నర్ జడేజా వేసిన 8 ఓవర్లో దూకుడుగా ఆడిన

Subscribe to Oneindia Telugu

VIDEO: 10000 T20I runs for @henrygayle . That is some T20 domination https://t.co/kfYSxSfdkO - @RCBTweets #IPL

English summary

Gujarat Lions (GL) player Brendon McCullum took a stunning catch of Chris Gayle near the long-off boundary in the 8th over of match 19 in IPL 2017.