రాజ్‌కోట్ వేదికగా గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వెస్టిండిస్ విధ్వంసకర బ్యాట్స్‌మెన్, బెంగళూరు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ టీ20ల్లో 10వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

@SujayKulkarni @TheVijayMallya @henrygayle What move on ? I didnt have break up with mallya 😂😂.. n Who invited you to smell my Fart ?? Fart speciallist

Chris Gayle's knock for Royal Challengers Bangalore (RCB) against Gujarat Lions (GL) in the Indian premier League (IPL) on Tuesday, which also was a landmark for him as he crossed 10,000 Twenty20 runs, was big enough for Vijay Mallya to find time from his legal wrangles and tweet a congratulatory message for the West Indian.