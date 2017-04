చెత్తగా బ్యాటింగ్ చేశాం: భారీ ఓటమిపై కోహ్లీ ఇలా

చెత్త బ్యాటింగ్ కారణంగానే ఓడిపోయామని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

A dejected Royal Challengers Bangalore (RCB) skipper Virat Kohli on Sunday (April 23) admonished his batsmen after collapsing to a 82-run defeat against the Kolkata Knight Riders here, saying such performance from the famed batting line up was "unacceptable".