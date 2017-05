'కోహ్లీ నా ఫేవరేట్ ప్లేయర్, అతని వికెట్ నేనే తీయాలి'

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ఆదివారం ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ విజయంలో బౌలర్ సందీప్ శర్మ కీలకపాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

His four-wicket haul setting up Kings XI Punjab’s 10-wicket win, seamer Sandeep Sharma hoped the victory over Delhi Daredevils will change the momentum and give them the impetus to make it to the IPL play-off.