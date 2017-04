బెంగళూరు జట్టు పుంజుకోవాలంటే క్రిస్ గేల్‌ను ఆడించాలని కెప్టెన్ కోహ్లీకి సౌరవ్‌ గంగూలీ సలహాయిచ్చాడు. అంతేకాదు ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను ఇప్పటికే ఇప్పటికే క్లిష్టంగా మార్చుకున్న కోహ్లీ సేన మరింత శ్రమిం

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Looking at the issue of RCB’s opening spot, former Indian captain Sourav Ganguly opined that RCB should stick with Gayle as their main opener and provide him a chance to comeback.