ఆర్సీబీ చెత్త ప్రదర్శన: అభిమానుల మద్దతుపై కోహ్లీ ఇలా (వీడియో)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో అభిమానుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు కూడా రాణించకపోవడంపై ఆ జట్టు కెప్టెన్ విరాట్‌ కోహ్లీ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

Really humbled by all the love and support that we got this season. We will come back stronger next season. 🙏😇 pic.twitter.com/Mi2QlNSNVH

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli on Wednesday (May 17) thanked his fans for all the love and support they bestowed upon him and his team during the Indian Premier League (IPL) 2017.