విదేశీ ఆటగాళ్ల బాధ్యతా రాహిత్యం వల్లే కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్‌కి చేరడంలో విఫలమైందని ఆ జట్టు డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ ఆపరేషన్స్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ విమర్శించాడు.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 11:47 [IST]

English summary

Kings XI Punjab's cricket operations director Virender Sehwag came out all guns blazing against skipper Glenn Maxwell and foreign players for team's ouster from the Indian Premier League (IPL) 2017.