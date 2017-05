ఐపీఎల్ 10 ఫైనల్: సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన వాషింగ్టన్ సుందర్

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్ ఫైనల్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ సరికొత్త రికార్డుని సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ పైనల్‌లో ఆడుతున్న పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

English summary

Rising Pune Supergiant spinner Washington Sundar set a new record as he became the youngest player to play in an Indian Premier League (IPL) final here on Sunday (May 21).