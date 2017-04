ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో గుజరాత్ లయన్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న బ్రెండన్ మెక్‌కల్లమ్ అద్భుత క్యాచ్‌ని అందుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Brendon McCullum was one of the best wicketkeepers until he gave up due to back problems in 2012. He then became one of the best fielders in the world, who gave his all whenever he was on the field.