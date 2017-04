ఐపీఎల్ పదో ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా సగం మ్యాచ్‌లు పూర్తయ్యాయి. అయితే బుధవారం కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌, రైజింగ్‌ పుణె సూపర్‌ జెయింట్‌ మ్యాచ్‌లో ఆటగాళ్ల మధ్య స్వల్ప వివాదం చోటుచేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Former India batsman Gautam Gambhir and Bengal captain Manoj Tiwary do not share the best of relationships on and off the field. During the match between Rising Pune Supergiant (RPS) and Kolkata Knight Riders (KKR) in Pune, Tiwary once again got into a verbal spat with the KKR skipper.