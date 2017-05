ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా వాంఖడె వేదికగా గురువారం ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్ మార్టిన్ గుప్తిల్ అద్భుతమైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Indian Premier League (IPL) continues to set high standards for fielding and catching. Last night (May 11) was another great piece of testimony to that when Kings XI Punjab's (KXIP) Martin Guptill pulled off one of the best catches in the tournament so far