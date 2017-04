ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో ఎంతో మంది హిట్టర్లు ఉన్నా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ కొత్త ఓపెనర్ సునీల్ నరేన్ బ్యాటింగ్‌ను చూసేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.

English summary

'Opener' Sunil Narine is without a doubt the biggest surprise of IPL 10 season. Kolkata Knight Riders badly needed someone to replace the hard-hitting Chris Lynn, who got injured after the first match of the season. KKR think tank came up with Narine, the opener.