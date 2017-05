ప్రారంభ ఓవర్లలో ఎక్కువ పరుగులివ్వడం, వెటరన్ పేసర్ ఆశిష్ నెహ్రా తుది జట్టులో లేకపోవడమే ఢిల్లీ డేర్‌డేవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓటమికి కారణాలని సన్‌రైజర్స్ సీనియర్ బ్యాట్స్‌మెన్ యువరాజ్ సింగ్ అన్నాడు.

English summary

Senior batsman Yurvaj Singh says leaking too many runs in the initial overs and absence of paceman Ashish Nehra proved crucial in Sunrisers Hyderabad's (SRH) defeat against Delhi Daredevils in their last IPL 2017 match.