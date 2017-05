మే 31 నుంచి ఐపీఎల్ 2018కి టెండర్ల ప్రక్రియ షురూ!

ఐపీఎల్ 2018 టైటిల్ స్పాన్సర్స్‌ టెండర్ల ప్రక్రియ మే 31, 2017న ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ ఆదివారం అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ప్రస్తుత స్పాన్సర్‌ ‘వివో’తో ఒప్పందం ఈ సీజన్‌తో ముగుస్తుంది.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 19:28 [IST]

The Board of Control for Cricket in India will begin the tender process for allocating title sponsors of the 2018 edition of Indian Premier League on May 31, 2017.