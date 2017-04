అద్దంలో చూసుకోండి: సహచర ఆటగాళ్లకు ఏబీ సూచన

సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో మంగళవారం జరిగే మ్యాచ్ ప్రతిష్టాత్మకం కావడంతో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాడు ఏబీ డివిలియర్స్ సహచర క్రికెటర్లు స్పూర్తి సందేశాన్ని వినిపించాడు.

Ahead of their crucial IPL 2017 match against Sunrisers Hyderabad (SRH) tonight (April 25), Royal Challengers Bangalore's (RCB) star batsman AB de Villiers has sent a motivational message to his team-mates.