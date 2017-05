పడగ విప్పిన ఫిక్సింగ్ భూతం: ఐదుగురు బుకీలు అరెస్ట్

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్ తుది అంకానికి చేరుకున్న వేళ బెట్టింగ్, స్పాట్ ఫిక్సింగ్ ఉదంతం వెలుగుచూసింది. ఇప్పటికే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ పోలీసులు కాన్పూర్‌లో ముగ్గురు బుకీలను గురువారం అదుపులోకి

Uttar Pradesh: Five bookies arrested with Rs 70,000 from Ghaziabad, seven mobiles also seized pic.twitter.com/XACu6WPFf5

English summary

Two days after betting rackets were busted in Delhi and Kanpur, six more bookies have been arrested with Rs 70,000 from Ghaziabad in connection with the Indian Premier League (IPL) betting.