ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. మంగళవారం ఢిల్లీలోని ఫిరోజ్‌ షా కోట్లా మైదానంలో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌కు జహీర్‌ఖాన్‌ అందుబాటులో ఉండడని ఫ్రాంఛైజీ తెలిపింది.

English summary

Delhi Daredevils (DD) skipper Zaheer Khan was on Monday ruled out of Tuesday's (May 2) Indian Premier League (IPL) game against Sunrisers Hyderabad (SRH) with a hamstring strain.