24 పరుగులకే 6 వికెట్లు: వాంఖడెలో ముంబై విజయం

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం వాంఖెడె స్టేడియంలో ముంబై ఇండియన్స్, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 19:56 [IST]

English summary

Delhi Daredevils (DD) captain Zaheer Khan won the toss and opted to chase against Mumbai Indians (MI) in Match 25 of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 22).