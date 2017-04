తీవ్రంగా బాధించింది: ధోనిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడంపై రైనా

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ కెప్టెన్సీ పదవి నుంచి మహేంద్ర సింగ్ ధోనిని తప్పించడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని గుజరాత్ లయన్స్ కెప్టెన్ సురేశ్ రైనా అన్నాడు.

English summary

He was one of Mahendra Singh Dhoni's trusted lieutenants during the best days of Chennai Super Kings (CSK) and not only does Suresh Raina "miss" his captain but also feels disappointed in the manner he was removed from Rising Pune Supergiant's (RPS) captaincy.