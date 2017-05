ఐపీఎల్ 10 ఫైనల్: 'ముంబై సత్తా చూపిస్తాం, పూణెని ఓడిస్తాం'

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో తొలిసారి పైనల్‌కు చేరిన రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ జట్టును ఓడిస్తామని ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

Mumbai Indians have two titles to boast of but skipper Rohit Sharma is not taking history into consideration as his team readies for the final battle at the IPL final against Rising Pune Supergiant on Sunday.