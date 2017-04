ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌కి ముందు విరాట్ కోహ్లీ, యువరాజ్ సింగ్, ధోనిలు తమ ఆట తీరుతో టోర్నీతో చెలరేగుతారని క్రికెట్ అభిమానులు భావించారు. అయితే టోర్నీ ప్రారంభమైన తర్వాత అభిమానుల అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి.

English summary

Gautam Gambhir became the man with the highest Indian Premier League (IPL) half-centuries when he got his 35th of the competition that turned 10 on Friday against Delhi Daredevils. The Kolkata Knight Riders (KKR) also got to 6000 runs in T20 in the process. David Warner is next on 34.