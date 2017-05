క్రికెట్‌లో ఫిట్‌నెస్ లెవెల్స్ పరంగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ సృష్టించాడు. ఫిట్‌నెస్ పరంగా ఎంతో మంది యువ ఆటగాళ్లకు ప్రేరణగా నిలిచాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India and Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli has set high standards with his fitness levels. And today (May 1) he revealed some of the secrets that keep him fit to play international cricket.