టీమిండియా మాజీ పేసర్ లక్ష్మీపతి బాలాజీ కోల్‌కత్తా నైట్ రైడర్స్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా నియమితుడయ్యాడు. ఈ మేరకు మంగళవారం కోల్‌కత్తా నైట్ రైడర్స్ యాజమాన్యం అధికారిక ప్రకటన చేసింది.

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) appointed former India pacer Lakshmipathy Balaji as their bowling coach on Tuesday, January 3.