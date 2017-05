హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతున్నాయి. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన బెంగళూరు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుని పంజాబ్‌ని బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది.

బెంగళూరు జట్టులో స్వప్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. హెడ్, మిల్నే స్ధానంలో ఫామ్‌లేమితో ఇబ్బంది పడుతూ చివరి మ్యాచ్‌కు దూరమైన క్రిస్ గేల్‌‌తో శామ్యూల్స్ బద్రీని తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు కోహ్లీ తెలిపాడు. మరోవైపు తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా బరిలోకి దిగుతున్నట్లు మాక్స్‌వెల్‌ పేర్కొన్నాడు.

పంజాబ్‌కు ఈ మ్యాచ్ ఎంతో కీలకం. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి ప్లే ఆఫ్ బరిలో నిలుచోవాలని యోచిస్తోంది. ఢిల్లీతో జరిగిన గత మ్యాచ్‌లో పది వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి పంజాబ్ జట్టు మంచి ఊపు మీద ఉంది. మరోవైపు ఈ సీజన్‌లో ఎనిమిది ఓటములతో ప్లే ఆఫ్‌కు దూరమైన బెంగళూరు పరువు కోసం ఈ మ్యాచ్‌లో గెలవాలని భావిస్తోంది.

