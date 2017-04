ధోని హీరో... స్మిత్ విలన్: 'దిండాతో 1 మిలియన్ డాలర్లు షేర్ చేసుకుంటా'

ఐపీఎల్ పదో సీజన్ కోసం నిర్వహించిన వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా బెన్ స్టోక్స్ నిలిచాడు. రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ప్రాంఛైజీ రూ.14.5 కోట్లతో స్టోక్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) players Mahendra Singh Dhoni, Ben Stokes and Ajinkya Rahane got together in a fun video to troll team-mate Ashok Dinda.