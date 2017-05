హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం జరిగిన సన్‌‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌పై కోల్‌‌కతా ప్రాంఛైజీ సహా యజమాని, బాలీవుడ్ నటుడు షారుక్ ఖాన్ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు.

మరికొన్ని నిమిషాలు వర్షం పడితే మ్యాచ్‌ రద్దు అయి సన్‌‌రైజర్స్‌ విజేతగా నిలిచేదని, ప్లే ఆఫ్స్‌ (ఎలిమినేటర్‌) మ్యాచ్‌లకు రిజర్వ్‌ డే లేకపోడవంపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు. ఇక సన్‌రైజర్స్‌పై కోల్‌కతా విజయం సాధించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు పెట్టాడు.

ఐపీఎల్‌లో ఎంతో ముఖ్యమైన ప్లే ఆఫ్స్‌‌లో జరిగే మ్యాచ్‌లు ఏదైనా కారణంగా రద్దయితే రిజర్వ్‌ డే (మరొక రోజు) ఉండాలని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నాడు.

Glad on the winning side tonite. But play offs need to have an extra day in case of an abandoned match. Ami KKR onwards with @GautamGambhir