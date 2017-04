ధోని కోసం దానిని అమ్ముతా: మనసులో కోరిక వెల్లడించిన షారుఖ్

ఐపీఎల్‌ వేలంలో ధోని అందుబాటులో ఉంటే అతన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు తన పైజామాను కూడా అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ కింగ్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ సహ యజమాని షారుఖ్‌ వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

The Badshah of Bollywood gave another glimpse of his brilliant sense of humour recently when he spoke about his desperation to get Indian cricket legend Mahendra Singh Dhoni to play for his Indian Premier League (IPL) team Kolkata Knight Riders (KKR).