ఓటమి నుంచి గుణపాఠం: 'పూణెను ఓడించడం కష్టమే'

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ సన్ రైజర్స్ సొంతగడ్డపై జరగనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

New Zealand skipper Kane Williamson, who plays for Sunrisers Hyderabad, said it is good to be playing in the Indian Premier League ahead of next month's Champions Trophy.