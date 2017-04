టీ20 స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్‌మెన్‌గా పేరుగాంచిన సురేశ్ రైనా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో మరో ఘనతను సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

English summary

Sureh Raina now has 4,341 IPL runs, 77 runs more than Virat Kohli, who has 4,264 runs to his name.