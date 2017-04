తొమ్మిది సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా పాఠకుల కోసం ఈ పదేళ్ల కాలంలో ఐపీఎల్‌లో చోటు చేసుకున్నరికార్డులు మీకోసం..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Runs and more runs. That is what fans look forward to in the shortest form of cricket - Twenty20. It is no different that specatators love to see the flow of runs from batsmen's bats in every match of the Indian Premier League (IPL).