అసలేం జరిగింది?: ఊతప్పకు యువరాజ్ వార్నింగ్! (వీడియో)

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో ప్లేఆఫ్‌కు చేరువయ్యే కొద్దీ ఆటగాళ్ల మధ్య భావోద్వేగాలు హద్దులు దాటుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) batsman Robin Uthappa could be in trouble for shouldering paceman Siddarth Kaul of Sunrisers Hyderabad (SRH) during their IPL 2017 match here last night (April 30).