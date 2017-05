ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో పంజాబ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ హెడ్‌గా ఉన్న వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ నమ్మకాన్ని ఇషాంత్ శర్మ నిలబెట్టుకోలేకపోయాడా..? అంటే అవును అనే సమాధానం వినిపిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India’s one of the most experienced and finest bowlers, Ishant Sharma surprisingly went without a single wicket in this season’s IPL. During the auctions in February, Ishant was kept on a base price of Rs.2 crore where he went unsold. Later, Kings XI Punjab included him in their squad to strengthen the bowling attack.