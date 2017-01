జనవరి 15 నుంచి భారత్‌తో ప్రారంభంకానున్న మూడు వన్డేల సిరిస్‌కు ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ జో రూట్ దూరమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

England's star batsman Joe Root is likely to miss the starting games of the upcoming ODI series against India. As per reports, the 26-year-old cricketer will not be available to provide his services after it was revealed that his partner Carrie Cotterell is expecting their first child.