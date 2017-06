గంగూలీలా కోహ్లీ చొక్కా విప్పేస్తాడా!: ఫ్యాన్ ప్రశ్నకు కైఫ్ సమాధానమిదీ

హైదరాబాద్: 2002లో జరిగిన నాట్‌వెస్ట్‌ సిరీస్‌ భారత్ అభిమానులకు ఇప్పటికే గుర్తే. ఈ టోర్నీ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్, భారత్ జట్లు తలపడ్డాయి. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ టీమిండియాకు 326 పరుగుల భారీ లక్ష్యం నిర్దేశించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో భారత టాప్ ఆర్డర్ విఫలం కావడంతో విజయం ఇంగ్లాండ్‌దేనని అందరూ భావించారు. అయితే ఆ తర్వాత ఉత్కంఠ పోరులో మహ్మద్‌ కైఫ్‌ (87), యువరాజ్‌ సింగ్‌ (69) అద్భుత బ్యాటింగ్‌ చేయడంతో టీమిండియా విజయం సాధించింది.

టీమిండియా విజయం అనంతరం లార్డ్స్‌ బాల్కనీలో ఉన్న కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ తన చొక్కా విప్పి ఇంగ్లీష్‌ జట్టుపై ప్రతీకారం తీర్చుకొన్నాడు. అప్పట్లో ఇది పెను సంచలనమైంది. అయితే ప్రస్తుతం అదే ఇంగ్లాండ్‌లో జరుగుతున్న ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో జూన్‌ 4న టీమిండియా చిరకాల ప్రత్యర్థి పాక్‌తో తలపడనుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా విజయం సాధిస్తే గంగూలీ మాదిరి విరాట్ కోహ్లీ తన చొక్కా విప్పుతాడా? ఆ ప్రశ్నకు తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చాడు మహ్మద్‌ కైఫ్‌. కైఫ్ ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో 'ఆస్క్‌ కైఫ్‌' పేరుతో చాటింగ్ చేశాడు.

Sir do you think Kohli should remove his T-shirt like Ganguly after we beat Pakistan on 4th June ? #AskKaif — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) May 31, 2017

Sone things are better left unsaid, but I think Dada should hold that copyright. https://t.co/2PAgAMrCch — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 31, 2017

ఈ సందర్భంగా ఓ నెటిజన్ కోహ్లీ చొక్కా విప్పుతాడా అని సంధించిన ప్రశ్నకు కైఫ్ సమాధానమిచ్చాడు. 'కొన్నింటికి చెప్పకపోవడమే మంచిదేమో! కానీ చొక్కావిప్పే కాపీరైట్‌ దాదాకే ఉందని అనుకుంటున్నా' అని అన్నాడు. తనకు ఇష్టమైన వికెట్‌ కీపర్‌ ధోనీ అని పేర్కొన్నాడు.

మరోవైపు వెటరన్ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, హర్భజన్ సింగ్, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌లను ఎప్పుడు కలవాలని అనిపిస్తే అప్పుడు కలుస్తానని తెలిపాడు. ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో మహమ్మద్ కైఫ్ ఇలా.....

#Askkaif @MohammadKaif which two teams will play finals for champions trophy 2017? — Pranav Bhalerao (@pranavbhalerao) May 31, 2017

Ek India zaroor , opposition doesn't matter. https://t.co/GJtjZs8pRf — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 31, 2017

Your favourite indian wicket keeper batsman #askkaif — Harsh vardhan singh (@imharsh567) May 31, 2017

You were part of dream team that Dada built along with Zak, Bhajji, Yuvi, Viru etc. How often u get chance to meet each other now? #AskKaif — Amit (@leosamit) May 31, 2017