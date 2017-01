అరుదైన ఘనత: కోహ్లీ రికార్డుని సమం చేసిన విలియమ్సన్‌

అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకుల్లో న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్‌ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

ఐసీసీ ర్యాంకులు - టాప్ 5 (As on January 9, 2017) Test 1. Steve Smith (Australia) - 933 rating points 2. Virat Kohli (India) - 875 3. Joe Root (England) - 848 4. Kane Williamson (New Zealand) - 817 5. David Warner (Australia) - 812

English summary

New Zealand captain Kane Williamson today (January 9) matched Indian skipper Virat Kohli's feat as the International Cricket Council (ICC) updated its players rankings.