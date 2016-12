వారిద్దరూ భారత-ఏ ఆణిముత్యాలు: ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్

భారత-ఏ జట్టును మరిన్ని విదేశీ పర్యటనలకు పంపాలన్న బీసీసీఐ నిర్ణయం మంచి ఫలితాలను ఇస్తోందని సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్ తెలిపాడు.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:10 [IST]

English summary

Chairman of selectors MSK Prasad airs his views with a lot of clarity and one has to believe him when he says his committee had conviction in Karun Nair and Jayant Yadav's abilities, calling them the "true blue" products of a successful 'A' team system put in place by BCCI.