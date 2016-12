తన కెరీర్‌లో ఆడుతున్న మూడో టెస్టు సిరిస్‌లోనే టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ కరుణ్‌ నాయర్‌ (381 బంతుల్లో 303 నాటౌట్‌; 32 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సాయంతో ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించాడు.

English summary

Karnataka batsman Karun Nair on Monday entered an exclusive club, joining Virender Sehwag as the second Indian to score a triple-century in Tests. Nair, in his third Test, finished not out on 303 as India declared with their highest score in Tests, a massive 759/7, at the iconic MA Chidambaram Stadium in Chennai.