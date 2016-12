ట్రిపుల్ సెంచరీ చేసిన రెండో ప్లేయర్: ఎవరీ కరుణ్ నాయర్

కరుణ్ నాయర్. తన కెరీర్‌లో ఆడుతున్న మూడో టెస్టులోనే ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించాడు. అంతేకాదు టెస్టుల్లో సెహ్వాగ్ తర్వాత ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించిన రెండో భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు.

Karun Nair on Monday became the second Indian batsman after Virender Sehwag to score a triple century in Test cricket. Here are some quick facts about the Karnataka batsman.