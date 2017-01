పూణె వేదికగా ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన కేదార్ జాదవ్‌పై టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ ప్రశంసలు కురిపించాడు.

English summary

Local hero Kedar Jadhav scored a superlative hundred in front of his parents to anchor India's thrilling 351-run chase in the first ODI at Pune on Sunday. Jadhav slammed 120 off only 76 balls, laced with 12 fours and four sixes as the hosts gunned down the target with 11 balls remaining.