ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ఫీల్డ్ అంఫైర్ వాగ్వాదానికి దిగిన కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ బౌలర్ సందీప్ శర్మపై మ్యాచ్ రిఫరీ చర్యలు తీసుకున్నారు. సందీప్ శర్మకి మ్యాచ్‌ రిఫరీ జరిమానా విధించారు. అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 50 శాతం

English summary

Kiings XI Punjab fast-bowler, Sandeep Sharma was fined 50% of his match fee for showing dissent at an Umpire's decision during their match against Gujarat Lions at IS Bhindra Stadium on Sunday.