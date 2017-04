'భారత క్రికెటర్లకు ధోని ఓ బెంచ్ మార్కుని సెట్ చేశాడు'

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని నుంచి చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉందని కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఆటగాడు రాబిన్‌ ఊతప్ప అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

Robin Uthappa may have been out of the Indian side for long time but that’s not deterring the Kolkata Knight Riders (KKR) batsman from dreaming of making a comeback.