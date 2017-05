ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ... వరల్డ్ కప్‌కు ఏ మాత్రం తీసిపోని అద్భుతమైన టోర్నీ. ఈ టోర్నీలో టాప్ 8 దేశాలు పాల్గొంటాయి. జూన్ 1 జరిగే ఈ టోర్నీకి ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తోంది.

Who thinks we'll see a repeat of this at the #CT17 final on 18 June?! 🇮🇳 pic.twitter.com/jY7tTWJcUM

2000 ✅ 2002 ✅ 2004 ✅ 2006 ✅ Press ❤️ if you can't wait to see @YUVSTRONG12 in his 5th ICC Champions Trophy at #CT17 ! 🇮🇳 pic.twitter.com/6XtfgstcGX

English summary

Mohammed Shami and Rohit Sharma have made their way to India's Champions Trophy squad after injury-forced breaks from ODI cricket. In the absence of the injured KL Rahul, Shikhar Dhawan was chosen as Rohit's opening partner, with Ajinkya Rahane expected to fill in in case of loss of form or fitness.