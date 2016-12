ధోని Vs కోహ్లీ కెప్టెన్సీ కష్టాలు: దాదా మద్దతు ఎవరికి?

ధోని నుంచి టెస్టు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు చేపట్టిన కోహ్లీ ఇప్పటివరకు ఐదు టెస్టు సిరిస్‌లను గెలిచాడు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు ఫార్మెట్లలో కోహ్లీకి పగ్గాలు అప్పగించాలనే డిమాండ్ మళ్లీ ఊపందుకుంది.

English summary

Kohli's unbeaten streak in Tests will certainly challenge MS Dhoni's ODI captaincy: Ganguly